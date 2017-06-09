События недели в фотографиях

3 июня. Мадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов и стал первым клубом, одержавшим победу в этом турнире два года подряд. Встреча с туринским «Ювентусом» закончилась со счетом 4:1.

Источник: Reuters

3 июня. На центральной площади Турина после финального матча Лиги чемпионов в толпе началась давка, в которой пострадали более 1000 болельщиков. По рассказам очевидцев, причиной паники стала шутка ребенка, взорвавшего петарду и объявившего, что это была бомба.

Источник: AFP 2017

4 июня. В центре Лондона произошел теракт, в результате которого погибли семь человек. В связи с этим Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй, а также Лейбористская партия объявили, что приостанавливают свои избирательные кампании.

Источник: AP 2017

4 июня. Массовое убийство произошло в поселке Редкино в Тверской области. 45-летний местный житель застрелил девять человек после совместного распития спиртного. Убийца был задержан. На одном из допросов он признал вину.

Источник: РИА "Новости"

5 июня. Сразу несколько арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страну обвиняют в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке террористов.

Источник: Reuters

5 июня. Президент России Владимир Путин дал интервью интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night). Во время беседы с журналистом глава россиийского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством. Интервью посмотрели 6,1 миллиона американцев.

Источник: РИА "Новости"

6 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Барак Обама в ресторане во время визита экс-президента США в Монреальскую торговую палату.

Источник: Reuters

6 июня. Пограничный патруль США на тропе вдоль реки Рио-Гранде в городе Рим штата Техас на границе между США и Мексикой.

Источник: Reuters

7 июня. В Тегеране боевики одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и взрыв у мавзолея имама Хомейни. Жертвами двойного теракта стали 12 человек.

Источник: Reuters

7 июня. В Сочи стартовал XXVIII кинофестиваль «Кинотавр». На открытии показали фильм режиссера Павла Чухрая «Холодное танго». Фестиваль продлится до 14 июня.

Источник: РИА "Новости"

8 июня. Правящая партия Великобритании утратила абсолютное большинство мест в Палате общин после досрочных выборов.

Источник: Reuters

8 июня. Экс-глава ФБР Джеймс Коми дал показания против Дональда Трампа в Сенате. Он заявил, что многие материалы о России, публикуемые в американских СМИ, абсолютно неверны. Таким образом, Коми обвинил администрацию президента США во лжи.

Источник: AP 2017

9 июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками VIII съезда Корейского детского союза.

Источник: Reuters

9 июня. Женщина на месте гибели одной из последних жертв антиправительственных беспорядков в Венесуэле. Неомар Ландера погиб в возрасте 17 лет.