Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Инсульт ведет к алкоголизму
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Звезды, которые дружат с детства
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Толкалина и Макаров стали супругами в новом сериале: первые фото
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10В тени красоты
15Happy Birthday, Mr. President
17:01 (мск)

События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 3 по 9 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

3 июня. Мадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов и стал первым клубом, одержавшим победу в этом турнире два года подряд. Встреча с туринским «Ювентусом» закончилась со счетом 4:1.

Источник: Reuters

3 июня. На центральной площади Турина после финального матча Лиги чемпионов в толпе началась давка, в которой пострадали более 1000 болельщиков. По рассказам очевидцев, причиной паники стала шутка ребенка, взорвавшего петарду и объявившего, что это была бомба.

Источник: AFP 2017

4 июня. В центре Лондона произошел теракт, в результате которого погибли семь человек. В связи с этим Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй, а также Лейбористская партия объявили, что приостанавливают свои избирательные кампании.

Источник: AP 2017

4 июня. Массовое убийство произошло в поселке Редкино в Тверской области. 45-летний местный житель застрелил девять человек после совместного распития спиртного. Убийца был задержан. На одном из допросов он признал вину.

Источник: РИА "Новости"

5 июня. Сразу несколько арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страну обвиняют в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке террористов.

Источник: Reuters

5 июня. Президент России Владимир Путин дал интервью интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night). Во время беседы с журналистом глава россиийского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством. Интервью посмотрели 6,1 миллиона американцев.

Источник: РИА "Новости"

6 июня. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и Барак Обама в ресторане во время визита экс-президента США в Монреальскую торговую палату.

Источник: Reuters

6 июня. Пограничный патруль США на тропе вдоль реки Рио-Гранде в городе Рим штата Техас на границе между США и Мексикой.

Источник: Reuters

7 июня. В Тегеране боевики одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и взрыв у мавзолея имама Хомейни. Жертвами двойного теракта стали 12 человек.

Источник: Reuters

7 июня. В Сочи стартовал XXVIII кинофестиваль «Кинотавр». На открытии показали фильм режиссера Павла Чухрая «Холодное танго». Фестиваль продлится до 14 июня.

Источник: РИА "Новости"

8 июня. Правящая партия Великобритании утратила абсолютное большинство мест в Палате общин после досрочных выборов.

Источник: Reuters

8 июня. Экс-глава ФБР Джеймс Коми дал показания против Дональда Трампа в Сенате. Он заявил, что многие материалы о России, публикуемые в американских СМИ, абсолютно неверны. Таким образом, Коми обвинил администрацию президента США во лжи.

Источник: AP 2017

9 июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками VIII съезда Корейского детского союза.

Источник: Reuters

9 июня. Женщина на месте гибели одной из последних жертв антиправительственных беспорядков в Венесуэле. Неомар Ландера погиб в возрасте 17 лет.

Источник: AP 2017
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь