События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 3 по 9 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 3 по 9 июня 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
3 июня. Мадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов и стал первым клубом, одержавшим победу в этом турнире два года подряд. Встреча с туринским «Ювентусом» закончилась со счетом 4:1.
3 июня. На центральной площади Турина после финального матча Лиги чемпионов в толпе началась давка, в которой пострадали более 1000 болельщиков. По рассказам очевидцев, причиной паники стала шутка ребенка, взорвавшего петарду и объявившего, что это была бомба.
4 июня. В центре Лондона произошел теракт, в результате которого погибли семь человек. В связи с этим Консервативная партия
4 июня. Массовое убийство произошло в поселке Редкино в Тверской области. 45-летний местный житель застрелил девять человек после совместного распития спиртного. Убийца был задержан. На одном из допросов он признал вину.
5 июня. Сразу несколько арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Страну обвиняют в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке террористов.
5 июня. Президент России Владимир Путин дал интервью интервью ведущей американского телеканала NBC Мегин Келли для первого выпуска программы «Воскресный вечер» (Sunday Night). Во время беседы с журналистом глава россиийского государства посоветовал представителям США поменьше заниматься морализаторством. Интервью посмотрели 6,1 миллиона американцев.
6 июня.
6 июня. Пограничный патруль США на тропе вдоль реки
7 июня. В Тегеране боевики одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и взрыв у мавзолея имама Хомейни. Жертвами двойного теракта стали 12 человек.
7 июня. В Сочи стартовал XXVIII кинофестиваль «Кинотавр». На открытии показали фильм режиссера Павла Чухрая «Холодное танго». Фестиваль продлится до 14 июня.
8 июня. Правящая партия Великобритании утратила абсолютное большинство мест в Палате общин после досрочных выборов.
8 июня.
9 июня. Северокорейский лидер Ким Чен Ын с участниками VIII съезда Корейского детского союза.
9 июня. Женщина на месте гибели одной из последних жертв антиправительственных беспорядков в Венесуэле. Неомар Ландера погиб в возрасте 17 лет.