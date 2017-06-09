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17:11 (мск), источник: РИА Новости

Депутаты хотят ограничить количество животных в квартире

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Принятие Госдумой РФ закона об ответственном обращении с животными повлечет за собой введение подзаконного акта, определяющего предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении, сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Источник: РИА Новости

Законопроект об ответственном обращении с животными был принят Госдумой в первом чтении еще в 2011 году. Ранее глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что комитет завершил прием поправок к этому проекту закона, теперь он готовится ко второму чтению, которое планируется на 14 июня.

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«У нас появляется подзаконный акт после принятия закона, это нормы содержания животных, которые должны будут разработать ветеринарные службы. Должен быть на животных установлен норматив по площади, который необходим ему для нормальных условий содержания и который позволит определить предельную численность животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении», — сообщил Панов.

По его словам, данная норма обеспечила бы надлежащие условия содержания животного, а также предотвратила бы конфликты между жителями, «когда в одном жилом помещении находится несчитаемое количество кошек или еще кого-то, соответственно это приводит к нарушению прав других жителей».

Помимо этого, поправками ко второму чтению в проект вводится запрет на содержание животного в местах общественного питания, «чтобы нельзя было, допустим, посадить туда медведя, чтобы он привлекал людей». При этом депутат отметил, что во всех случаях будут разумные исключения.

Также, согласно поправкам, будет запрещено использование в отношении животных, используемых в культурно-зрелищных мероприятиях, препаратов, которые стимулировали бы их, либо, наоборот, вводили в спокойное состояние для использования в коммерческих целях.

Поправками вводится лицензирование цирков, зоопарков, океанариумов, запрещаются их передвижные форматы, а также прописываются более жесткие требования по выгулу животных.

Комментарии
1
Колдун Самарский
Дур дума обязана принять закон об ограничении дураков в этой самой думе. Надо издать закон по которому там останутся только полные идиоты.
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