Автобусы снова начнут заезжать на Стромиловские дачи

Ранее пенсионеры пожаловались, что теперь им приходится преодолевать большие расстояния от остановки «Стромиловское кладбище» до своих дач. Раньше до 51-й линии массива дачников возили маршрутки № 165 и 167. Но в мае в связи с ремонтом Южного моста в этом направлении начали ходить большие низкопольные автобусы, которые доезжали только до остановки «Стромиловское кладбище».

«Мы не можем разрешить здесь движение общественного транспорта, это небезопасно», — говорил Олег Яхин на встрече с дачниками.

Согласно документам, последние пять лет маршрут 165 и 167-го автобусов через 51-ю линию Стромиловского массива не проходил. Как пояснил Яхин, прежний перевозчик нарушал закон и возил людей не по утвержденному маршруту. Сейчас это предприятие лишено лицензии на перевозку пассажиров. Чтобы возобновить проезд автобусов к дачам, дорогу нужно было привести в надлежащее состояние и получить допуск от ГИБДД. Теперь эта проблема решена.

«Власти Волжского района навели порядок на проезжей части, произвели ямочный ремонт, расчистили обочину, частично обрезали деревья, которые свисали над проезжей частью, — рассказал Олег Яхин. — Мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены, поэтому с завтрашнего дня автобусы 165 и 167-го маршрута будут работать с заездом в дачный массив до 51-й линии с разворотом в обратную сторону».