Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Севастополь содрогнулся от мощного взрыва мины
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Папа уместил жизнь сына в три минуты
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Шестидневная война
10Последний звонок-2017 в России
18:08 (мск), источник: Volga News

Автобусы снова начнут заезжать на Стромиловские дачи

В субботу, 10 июня, автобусные маршруты № 165 и 167 начнут заезжать в дачный массив Стромилово. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.

Ранее пенсионеры пожаловались, что теперь им приходится преодолевать большие расстояния от остановки «Стромиловское кладбище» до своих дач. Раньше до 51-й линии массива дачников возили маршрутки № 165 и 167. Но в мае в связи с ремонтом Южного моста в этом направлении начали ходить большие низкопольные автобусы, которые доезжали только до остановки «Стромиловское кладбище».

«Мы не можем разрешить здесь движение общественного транспорта, это небезопасно», — говорил Олег Яхин на встрече с дачниками.

Согласно документам, последние пять лет маршрут 165 и 167-го автобусов через 51-ю линию Стромиловского массива не проходил. Как пояснил Яхин, прежний перевозчик нарушал закон и возил людей не по утвержденному маршруту. Сейчас это предприятие лишено лицензии на перевозку пассажиров. Чтобы возобновить проезд автобусов к дачам, дорогу нужно было привести в надлежащее состояние и получить допуск от ГИБДД. Теперь эта проблема решена.

«Власти Волжского района навели порядок на проезжей части, произвели ямочный ремонт, расчистили обочину, частично обрезали деревья, которые свисали над проезжей частью, — рассказал Олег Яхин. — Мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены, поэтому с завтрашнего дня автобусы 165 и 167-го маршрута будут работать с заездом в дачный массив до 51-й линии с разворотом в обратную сторону».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Московское шоссе в районе ул. Луначарского станет односторонним
Суд Брюсселя снял арест с российского имущества в Бельгии
ЕС требует выдавать биометрические паспорта жителям Донбасса
За пять месяцев из России утекли 22 миллиарда долларов
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
В Москве скончался «отец МКС» Анатолий Киселев
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
Роналду и три чемпиона мира: кто приедет на Кубок конфедераций ФИФА обнародовала окончательные составы участников Кубка конфедераций. Среди 184 игроков такие звезды мирового футбола, как Криштиану Роналду и Алексис Санчес
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
В Москве подешевело вторичное жилье
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь