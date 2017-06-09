Автобусы снова начнут заезжать на Стромиловские дачи
В субботу, 10 июня, автобусные маршруты № 165 и 167 начнут заезжать в дачный массив Стромилово. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.
В субботу, 10 июня, автобусные маршруты № 165 и 167 начнут заезжать в дачный массив Стромилово. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Олег Яхин.
Ранее пенсионеры пожаловались, что теперь им приходится преодолевать большие расстояния от остановки «Стромиловское кладбище» до своих дач. Раньше до 51-й линии массива дачников возили маршрутки № 165 и 167. Но в мае в связи с ремонтом Южного моста в этом направлении начали ходить большие низкопольные автобусы, которые доезжали только до остановки «Стромиловское кладбище».
«Мы не можем разрешить здесь движение общественного транспорта, это небезопасно», — говорил Олег Яхин на встрече с дачниками.
Согласно документам, последние пять лет маршрут 165 и 167-го автобусов через 51-ю линию Стромиловского массива не проходил. Как пояснил Яхин, прежний перевозчик нарушал закон и возил людей не по утвержденному маршруту. Сейчас это предприятие лишено лицензии на перевозку пассажиров. Чтобы возобновить проезд автобусов к дачам, дорогу нужно было привести в надлежащее состояние и получить допуск от ГИБДД. Теперь эта проблема решена.
«Власти Волжского района навели порядок на проезжей части, произвели ямочный ремонт, расчистили обочину, частично обрезали деревья, которые свисали над проезжей частью, — рассказал Олег Яхин. — Мероприятия для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены, поэтому с завтрашнего дня автобусы 165 и 167-го маршрута будут работать с заездом в дачный массив до 51-й линии с разворотом в обратную сторону».