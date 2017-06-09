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17:57 (мск), источник: Ipress.ua

IBF назвала дату реванша Кличко — Джошуа

Совет директоров Международной боксерской федерации (IBF) назначил предварительную дату матча-реванша между украинцем Владимиром Кличко (64−5, 54 КО) и британцем Энтони Джошуа (19−0, 19 КО).

Источник: Ipress.ua

В своем официальном заявлении IBF рассмотрела варианты как того, что бой состоится, так и того, что второго поединка все же не будет, сообщает Xsport.

Но, в любом случае, болгарин Курбат Пулев (25−1, 13 КО) остается обязательным претендентом на титул:

1. Если у Владимира Кличко не получится выйти на реванш 28 октября 2017 года, то бой должен состояться не позднее, чем 2 декабря 2017 года.

2. Курбат Пулев — следующий оппонент чемпиона IBF, независимо от того, кто одержит победу в бою. Если бой не состоится до 2 декабря, то Пулев продолжает оставаться обязательным претендентом на титул Джошуа.

3. После реванша IBF не будет рассматривать возможность объединительного поединка для чемпиона.

4. Больше не будет никаких исключений для Джошуа или Владимира Кличко, если он выиграет бой, приоритетными остаются поединки против обязательных претендентов.

На этот момент Владимир Кличко взял время на то, чтобы подумать, стоит ли проводить матч-реванш. Окончательный ответ Владимир обещал объявить в ближайшее время.

Как известно, в титульном поединке Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде.

После боя Кличко заверил, что согласен продолжить карьеру только ради реванша против Джошуа.

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