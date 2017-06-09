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18:14 (мск), источник: 365info.kz

Из желудка девочки костанайские врачи вытащили клок волос

В Костанае комок с волосами длиной в 30 см извлекли из желудка девочки-подростка хирурги, сообщает Alau.kz.

Источник: 365info.kz

В Костанайской детской областной больнице прооперировали 16-летнюю девочку, в желудке которой было очень много волос. Боли в животе стали беспокоить пациентку в начале года. Также была рвота. Ее привезли в Костанай из пригорода, провели обследование и выявили причину.

Через пищевод вытащить такой большой клок волос не получилось, поэтому пришлось оперировать. Врачи вытащили из ребенка инородное тело размером 30 на 8 см. По словам медиков, девочка ела свои волосы не один месяц. Сейчас с подростком работает психолог. Трихотилломания — это психическое расстройство, возникающее нередко из-за стресса.

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