Из желудка девочки костанайские врачи вытащили клок волос

В Костанайской детской областной больнице прооперировали 16-летнюю девочку, в желудке которой было очень много волос. Боли в животе стали беспокоить пациентку в начале года. Также была рвота. Ее привезли в Костанай из пригорода, провели обследование и выявили причину.



Через пищевод вытащить такой большой клок волос не получилось, поэтому пришлось оперировать. Врачи вытащили из ребенка инородное тело размером 30 на 8 см. По словам медиков, девочка ела свои волосы не один месяц. Сейчас с подростком работает психолог. Трихотилломания — это психическое расстройство, возникающее нередко из-за стресса.