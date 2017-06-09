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18:00 (мск), источник: Sputniknews.kz

Дроны станцуют балет на открытии ЭКСПО-2017

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. На церемонии открытии ЭКСПО-2017 в Астане зрителям представят необычное шоу дронов.

Источник: Sputniknews.kz

«Сценарий шоу церемонии открытия построен на истории энергии как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных фантазий о будущем её воплощении», — рассказал директор Star Project Борислав Володин.

На церемонии открытия ЭКСПО-2017 примут участие более 300 танцоров и артистов высшего уровня.

«В постановке будут использованы такие инновационные сценические технологии, как кинетические декорации, прозрачные светодиодные экраны, проекционная система с трекингом и дистанционно-управляемые дроны. Одной из изюминок постановки станет балет дронов», — сообщает официальный сайт ЭКСПО.

Все аудиовизуальные эффекты шоу разработаны с учетом телетрансляции представления. Созданием мультимедийного шоу для церемонии открытия EXPO 2017 занимается Star Project, в команде которой именитые специалисты из Европы и России: креативный директор Андре Ферлегер, технический продюсер Тармо Кримм, режиссер-постановщик Вячеслав Кулаев.

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