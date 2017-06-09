Дроны станцуют балет на открытии ЭКСПО-2017

«Сценарий шоу церемонии открытия построен на истории энергии как первозданной силы, начиная от зарождения Вселенной до современных фантазий о будущем её воплощении», — рассказал директор Star Project Борислав Володин.

На церемонии открытия ЭКСПО-2017 примут участие более 300 танцоров и артистов высшего уровня.

«В постановке будут использованы такие инновационные сценические технологии, как кинетические декорации, прозрачные светодиодные экраны, проекционная система с трекингом и дистанционно-управляемые дроны. Одной из изюминок постановки станет балет дронов», — сообщает официальный сайт ЭКСПО.