В Волгоградской области назвали имена первых стобалльников

Стали известны результаты первого ЕГЭ, который сдали выпускники этого года и прошлых лет.

Экзамен по информатике не является обязательным. Среди выбравших это испытание для итоговой аттестации есть те, кто справился с ним успешно. 100 баллов получили учащийся школы № 30 города Волжского Данила Дьяков и воспитанник волгоградского лицея № 2 Кирилл Никоноров.

Результат этого года не побил рекорда прошлого: ЕГЭ по информатике в 2016-м на 100 баллов также сдали двое выпускников.