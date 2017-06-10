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07:52 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области назвали имена первых стобалльников

Опубликованы результаты первого ЕГЭ.

Стали известны результаты первого ЕГЭ, который сдали выпускники этого года и прошлых лет.

Экзамен по информатике не является обязательным. Среди выбравших это испытание для итоговой аттестации есть те, кто справился с ним успешно. 100 баллов получили учащийся школы № 30 города Волжского Данила Дьяков и воспитанник волгоградского лицея № 2 Кирилл Никоноров.

Результат этого года не побил рекорда прошлого: ЕГЭ по информатике в 2016-м на 100 баллов также сдали двое выпускников.

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