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21:05 (мск), источник: Publika.md

Ученые: жирную пищу нельзя запивать кофе

Употребление жирной пищи резко повышает уровень сахара в крови, а кофе увеличивает этот показатель вдвое.

Источник: Publika.md

Жирная пища быстрого приготовления вредна для здоровья. Но если после употребления гамбургеров и картофеля фри ты пьешь кофе, негативный эффект еще больше усиливается, уверены канадские ученые.

Даже у здорового человека уровень сахара в крови резко подскакивает после того, как он угостился жирной пищей, а если он запил свой обед кофе, уровень сахара повышается в два раза больше: примерно такие показатели уровня сахара в крови можно наблюдать у людей с повышенным риском развития диабета, передает MIGnews.

Результаты исследования говорят о том, что насыщенные жиры мешают организму нормально усваивать глюкозу из крови, причем напитки с кофеином еще сильнее ухудшают этот эффект. Если у человека уровень сахара в крови повышается слишком часто, это начинает сказываться на работе всего организма, объясняют ученые.

Эксперименты показали, что жирный обед повышает уровень сахара в крови здорового человека на 32%. У волонтеров, которые в течение пяти часов после приема жирной пищи пили две чашки кофе, этот показатель увеличивался на 65%. Это означает, что жирная пища влияет на работу организма в течение нескольких часов.

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