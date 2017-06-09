Названы самые добрые города России
Общественная палата России назвала Петербург самым добрым городом страны. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав результаты экологического марафона добрых дел, который проводился весной.
Общественная палата России назвала Петербург самым добрым городом страны. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав результаты экологического марафона добрых дел, который проводился весной.
Как следует из официального сообщения Общественной палаты, в рейтинге учитывалось количество субботников, акций по сбору вторсырья и опасных отходов, а также благотворительных мероприятий, направленных на помощь приютам для животных.
Активнее всего в акциях участвовали петербуржцы, поэтому Северная столица и получила статус самого доброго города. Высокие позиции Петербурга никого не удивили. Еще в марте, когда Общественная палата обнародовала предварительные итоги рейтинга, у Города на Неве было свыше 18 тысяч баллов по результатам акций, а у Казани, которая тогда занимала второе место, — порядка 5 тысяч очков. В окончательной редакции рейтинга Казань оказалась на четвертом месте.
Примечательно, что на третью позицию итогового рейтинга вырвался Кронштадт, который хоть и имеет статус города, но официально входит в границы
На втором месте разместились подмосковные Химки, которые относительно марта поднялись на одну строчку в рейтинге. На пятое место неожиданно вырвался Ульяновск, который весной в список финалистов не попал вообще. Далее следуют Уссурийск, Чебоксары, Москва и