Названы самые добрые города России

Как следует из официального сообщения Общественной палаты, в рейтинге учитывалось количество субботников, акций по сбору вторсырья и опасных отходов, а также благотворительных мероприятий, направленных на помощь приютам для животных.

Активнее всего в акциях участвовали петербуржцы, поэтому Северная столица и получила статус самого доброго города. Высокие позиции Петербурга никого не удивили. Еще в марте, когда Общественная палата обнародовала предварительные итоги рейтинга, у Города на Неве было свыше 18 тысяч баллов по результатам акций, а у Казани, которая тогда занимала второе место, — порядка 5 тысяч очков. В окончательной редакции рейтинга Казань оказалась на четвертом месте.

Примечательно, что на третью позицию итогового рейтинга вырвался Кронштадт, который хоть и имеет статус города, но официально входит в границы Санкт-Петербурга.