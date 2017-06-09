Головокружительные трюки отрабатывает цирк дю Солей в Астане

Sputnik Казахстан уже показывал небольшой фрагмент из шоу, а сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как проходят репетиции. Видео подготовлено национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017».

В постановке заняты 38 артистов, из них 17 человек работают с огнем и делают опасные трюки на мотоциклах. Мотоциклы, к слову, бесшумные и экологичные, поскольку работают на электрических двигателях.