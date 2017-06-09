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9 июня, источник: Sputniknews.kz

Головокружительные трюки отрабатывает цирк дю Солей в Астане

До премьеры шоу REFLEKT знаменитого цирка дю Солей остается чуть больше двух недель. Представление в 75 минут покажут 71 раз в период с 16 июня по 9 сентября.

Источник: Sputniknews.kz

Sputnik Казахстан уже показывал небольшой фрагмент из шоу, а сейчас мы предлагаем вам посмотреть, как проходят репетиции. Видео подготовлено национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017».

В постановке заняты 38 артистов, из них 17 человек работают с огнем и делают опасные трюки на мотоциклах. Мотоциклы, к слову, бесшумные и экологичные, поскольку работают на электрических двигателях.

На подготовку номеров ушло от шести до девяти месяцев — в начале мая вся труппа цирка, под названием 45 DEGREES, приехала в Астану и проводит ежедневные репетиции.

Стоимость билета на шоу составляет от 4 до 6 тысяч тенге. Чтобы попасть на территорию ЭКСПО, покупателю необходимо будет купить входной билет, стоимость которого начинается от 4 тысяч тенге.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В выставке примут участие представители 115 стран и 20 международных организаций. Торжественная церемония открытия, гостями которой станут 17 глав государств и правительств, начнется 9 июня.

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