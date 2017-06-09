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21:12 (мск), источник: Publika.md

Раскрыта одна из причин разводов и снижения рождаемости

Многосерийные «мыльные оперы» снижают рождаемость и становятся причинами разводов, сообщает MIGnews.

Источник: Publika.md

К таким выводам пришли бразильские ученые, подведя итоги 20-летнего исследования. Особенно их интересовали регионы Бразилии, в которых вещал телеканал, транслирующий только сериалы.

Оказалась, что, по сравнению с другими районами, именно в этих регионах за 20 лет родилось на 3 миллиона меньше детей и развелось на 800 тысяч пар больше.

Специалисты объяснили это тем, что люди, смотрящие сериалы, стараются подражать их главным героям. Например, обычно женщины в «мыльных операх» богаты и у них мало детей, а поклонницы сериалов стараются быть похожими на своих любимых героинь и тоже отказываются от рождения ребенка.

В ходе исследования ученым удалось установить еще один любопытный факт: когда главные герои сериала расставались, количество разводов увеличивалось.

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