У Чака Берри вышел посмертный альбом, получивший название CHUCK. Студийная пластинка стала первой с 1979 года. В нее вошли композиции, записанные вместе с родными музыканта, а также гитаристом Rage Against The Machine Томом Морелло и певцом Натаниэлем Рэйтлифом. Об этом сообщает The Guardian.