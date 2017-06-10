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07:06 (мск), источник: PROUFU.ru

Погода в Башкирии отметит День России громом и молнией

Башгидромет опубликовал уточненный прогноз погоды на выходные.

Судя по характеристике метеорологической остановки, представленной Башгидрометом, 10 июня дождь различной интенсивности и продолжительности прогнозируется на северо-востоке и востоке, а также на юге и юго-востоке республики.

Так, дождливую погоду напророчили синоптики в районе Калтасов, Дюртюлей, Киргиз-Мияков, Исянгулово, Старосубхангулово, Бижбуляка и ближе к Белорецку.

При этом на всей территории республики завтра будет ровная теплая погода. Температура воздуха составит утром в пределах +9 градусов, а днем — от +16 до +21 градуса.

Жители остальных районов республики завтра будут нежаркой погодой с переменной облачностью.

Затем циклон с трех сторон начнет наступление на центральные районы республики и к 11 июня станет понемногу отвоевывать свои позиции.

В воскресенье, 11 июня, кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, ожидаются практически на всей территории республики при ветре переменных направлений. Температура воздуха 11 июня утром все также будет колебаться от +4 до +9 градусов. Днем станет теплее до +21 градуса.

В понедельник, 12 июня, в течение всего дня синоптики предсказали дожди с грозами, которые могут несколько «подмочить» радость от выходного и праздничного дня. Температура воздуха утром ожидается на уровне +13 градусов. Днем может потеплеть до +22 градусов, но к вечеру столбик термометра вновь опустится до отметки +12 градусов.

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