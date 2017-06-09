Навстречу безвизу. Создана «горячая линия» для украинцев

«Информируем, что с целью оперативного реагирования и создания благоприятных условий гражданам Украины для безвизового въезда в государства-члены ЕС в МИД создана рабочая группа, которая будет работать круглосуточно с 00 часов 00 минут 11 июня 2017 года до 00 часов 00 минут 12 июня (по киевскому времени) по номерам телефонов: 044−238−16−37, 044−238−18−54 и 044−238−17−49. В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с въездом в страны ЕС в безвизовом режиме, просим контактировать с рабочей группой по указанным телефонам», — говорится в сообщении. Департамент консульской службы МИД Украины/Facebook, 9 июня 2017.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз вступит в силу с полуночи 11 июня. Консульский департамент МИД Украины предупреждает граждан страны, что безвизовый режим будет вступать в силу постепенно в течение ночи 11 июня в соответствии с местным временем каждой из стран Шенгенской зоны.