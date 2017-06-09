Японская пара провела свадебную съемку на фоне взрыва

Для реализации замысла пара обратилась в компанию Cosnavi, которая специализируется на косплее. Съёмкой занимались десятки сотрудников, они привезли на место дорогостоящее оборудование. Стоимость реализации съемки не сообщается. Молодожены приобрели достаточно дешевые свадебные наряды, поскольку они были готовы к тому, что одежда испортится за время съемок. Мужчина и женщина замерли на фоне карьера, в котором произошел мощный взрыв. При этом они ни капли не шелохнулись.