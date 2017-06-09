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9 июня, источник: Афиша Daily

Японская пара провела свадебную съемку на фоне взрыва

Пара из Японии решила осуществить взрывную съемку на свадьбу. Они уехали в карьер неподалеку от поселения Ивафуне и устроили там настоящее пиротехническое шоу с реальным взрывом. Об этом сообщает Mashable.

Для реализации замысла пара обратилась в компанию Cosnavi, которая специализируется на косплее. Съёмкой занимались десятки сотрудников, они привезли на место дорогостоящее оборудование. Стоимость реализации съемки не сообщается. Молодожены приобрели достаточно дешевые свадебные наряды, поскольку они были готовы к тому, что одежда испортится за время съемок. Мужчина и женщина замерли на фоне карьера, в котором произошел мощный взрыв. При этом они ни капли не шелохнулись.

Сама торжественная церемония бракосочетания состоялась еще в 2015 году, однако по не названным причинам парочка решила устроить фотосессию лишь сейчас.

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