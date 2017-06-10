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00:19 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, что у него уже есть внуки

ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.

Источник: РИА Новости

В интервью Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков. «Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними», — сообщает телеканал CNN, цитирующий отрывки из интервью.

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