Путин рассказал, что у него уже есть внуки
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.
ВАШИНГТОН, 9 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что у него уже есть внуки.
В интервью Стоун спросил, любит ли российский президент своих внуков. «Путин сказал, что да, но признал, что у него не много времени, чтобы играть с ними», — сообщает телеканал CNN, цитирующий отрывки из интервью.