После мусора кишиневские улицы наполнились крысами
Примерно сто грызунов разгуливают по газону ниже бульвара Штефана чел Маре.
Примерно сто грызунов разгуливают по газону ниже бульвара Штефана чел Маре.
В самом центре Кишинева на пересечении улицы Исмаил с бульваром Дмитрия Кантемира сняли свободно разгуливающих по газону крыс.
— Это просто невероятно. Центр Кишинева, 500 метров ниже бульвара Штефана чел Маре. Более 50 крыс. Не могу поверить, и это в зеленой зоне, где гуляют взрослые с детьми, — отметила автор видео.