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01:03 (мск), источник: Noi.md

После мусора кишиневские улицы наполнились крысами

Примерно сто грызунов разгуливают по газону ниже бульвара Штефана чел Маре.

Источник: Noi.md

В самом центре Кишинева на пересечении улицы Исмаил с бульваром Дмитрия Кантемира сняли свободно разгуливающих по газону крыс.

— Это просто невероятно. Центр Кишинева, 500 метров ниже бульвара Штефана чел Маре. Более 50 крыс. Не могу поверить, и это в зеленой зоне, где гуляют взрослые с детьми, — отметила автор видео.

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