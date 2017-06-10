После мусора кишиневские улицы наполнились крысами

В самом центре Кишинева на пересечении улицы Исмаил с бульваром Дмитрия Кантемира сняли свободно разгуливающих по газону крыс.

— Это просто невероятно. Центр Кишинева, 500 метров ниже бульвара Штефана чел Маре. Более 50 крыс. Не могу поверить, и это в зеленой зоне, где гуляют взрослые с детьми, — отметила автор видео.