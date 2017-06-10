Организаторы «Гонок героев» под Хабаровском рассказали о первом туре игры

«Заявки на участие в “Гонке героев” внесли более 1,3 тысячи человек — из Хабаровского края, Камчатки, Приморья и Сахалина. Первая игра состоится в субботу на полигоне Восточного военного округа под Хабаровском. Вторая игра пройдет там же 8 июля», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что специально для игры на полигоне была подготовлена трасса с препятствиями.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ВВО, для «Гонки героев» подготовлена трасса протяженностью более 6,5 километра, 29 экстремальных препятствий, реалистичные боевые имитации. Препятствия включают наклонные беговые стены, альпинистские стены, рукоходы, тарзанки, трамплины, рвы.

«Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО продемонстрируют зрителям захват объектов условного противника с применением большого количества средств имитации и холостых боеприпасов. Планируется пролет пары истребителей ВВО над местом проведения мероприятия на предельно малой высоте», — сказал собеседник.

Он отметил, что в 2017 году «Гонка героев» пройдет на трех полигонах Восточного военного округа: 10 июня и 8 июля на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае, с 19 по 20 августа на полигоне «Горностай» в Приморском крае и 16 сентября на полигоне «Радыгино» на Камчатке.