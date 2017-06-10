Организаторы «Гонок героев» под Хабаровском рассказали о первом туре игры
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Первый этап
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Первый этап
«Заявки на участие в “Гонке героев” внесли более 1,3 тысячи человек — из Хабаровского края, Камчатки, Приморья и Сахалина. Первая игра состоится в субботу на полигоне Восточного военного округа под Хабаровском. Вторая игра пройдет там же 8 июля», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что специально для игры на полигоне была подготовлена трасса с препятствиями.
Как сообщили РИА Новости в
«Военнослужащие подразделения специального назначения ВВО продемонстрируют зрителям захват объектов условного противника с применением большого количества средств имитации и холостых боеприпасов. Планируется пролет пары истребителей ВВО над местом проведения мероприятия на предельно малой высоте», — сказал собеседник.
Он отметил, что в 2017 году «Гонка героев» пройдет на трех полигонах Восточного военного округа: 10 июня и 8 июля на полигоне «Князе-Волконский» в Хабаровском крае, с 19 по 20 августа на полигоне «Горностай» в Приморском крае и 16 сентября на полигоне «Радыгино» на Камчатке.