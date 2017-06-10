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07:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Учалах заработал новый светомузыкальный фонтан

УФА, 10 июн 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/. В городе Учалы становится все больше мест для комфортного отдыха учалинцев. Построены лыжероллерная трасса и универсальная спортивная площадка, новый облик приобретает парк культуры и отдыха, стартовал первый этап реконструкции городского пляжа.

В пятницу, 9 июня, сделан очередной шаг в этом направлении — состоялся запуск современного светомузыкального фонтана. Это событие произошло в рамках реализации федерального проекта развития моногородов «Пять шагов благоустройства» и стало ярким завершением реконструкции центральной городской площади имени Ленина.

До сегодняшнего события в городе были реализованы еще два «шага» программы — открытие процедурного кабинета в микрорайоне Рудник и строительство детских игровых площадок в микрорайонах Рудник, Бурансы и Южный.

Как сообщили в учалинской администрации, в ходе капитального ремонта центральной площади города была отремонтирована ливневая канализация, демонтировано старое асфальтовое покрытие, появилось современное покрытие из пиленого гранита и брусчатки, новые клумбы. На восьми клумбах вокруг фонтана расположились образцы горных пород, добываемых в Учалинском районе и соседних районах — сафаровской, сулейменовской, абзаковской, ташбулатовской яшм, буйдинского лиственита, а также орской, бурибаевской, файзуллинской яшм.

Право торжественного запуска фонтана было предоставлено почетным гражданам района, строителям фонтана, молодожёнам и выпускникам-медалистам. Под торжественные звуки музыки в небо взметнулись струи воды нового светомузыкального фонтана. Водные каскады украсили 146 подсветок. Центральная струя воды достигает высоты 17 метров, высота других струй — всего их 111 — составляет от двух до 12 метров.

Программа нового фонтана состоит из 20 светомузыкальных композиций классической и современной музыки, национальных мотивов. Подсветка фонтана будет включаться с 19 до 23 часов по выходным дням, музыкальное сопровождение — в праздничные дни.

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