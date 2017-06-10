Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

В воскресенье при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут плюс 10−12 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 20−22, по области — до 17−22 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.