Кратковременный дождь и до 22 градусов тепла ожидаются в столичном регионе
В воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь.
В воскресенье местами вновь пройдет небольшой дождь.
МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют 10 июня в московском регионе теплую, комфортную погоду.
«Ожидается преимущественно солнечная погода, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура в Москве составит 18−20 градусов, по области будет 17−22 градуса. Ветер северной четверти, 5−10 м/с.», — уточнил представитель метеослужбы.
В воскресенье при переменной облачности местами вновь пройдет небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице столбики термометров покажут плюс 10−12 градусов, в Подмосковье — от 7 до 12 градусов. Днем в Москве воздух прогреется до 20−22, по области — до 17−22 градусов. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.