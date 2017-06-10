Вслед за ураганом Сысерть пережила страшную грозу
В центральной части города на несколько часов пропадало электричество.
В центральной части города на несколько часов пропадало электричество.
Вслед за ураганом, который бушевал в Сысерти на прошлой неделе, Сысерть пережила новую стихию. На город вчера вечером обрушилась страшная гроза, сообщает 10 июня корреспондент «АиФ-Урал».
Как рассказали очевидцы, в городе несколько часов не было электричества. «Громыхало с такой силой, что, казалось, наступил конец света», — делятся переживаниями сысертчане. Ближе к полуночи электроснабжение в городе было восстановлено.
Неделю назад на Сысерть обрушился мощный ураган. Шквалистый ветер сорвал часть крыши с корпуса больницы. В городе также не было электроэнергии.