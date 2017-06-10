Омичи засняли настоящее торнадо рядом с городом
Вчера, 9 июня, на Омск обрушилась целая череда стихийный бедствий — сначала регион засыпало градом, затем начался самый настоящий ураган, который быстро перешел в долгий ливень.
Вчера, 9 июня, на Омск обрушилась целая череда стихийный бедствий — сначала регион засыпало градом, затем начался самый настоящий ураган, который быстро перешел в долгий ливень.
Однако часть гнева погоды осталась за городом.
Так близ села Одесское омичи сумели заснять самое настоящее торнадо. Воронка, в лучших традициях видео, заснятых в Долине смерчей в США, поднял настоящую пыльную бурю и не на шутку напугала очевидцев.
К счастью, до населенных пунктов торнадо так и не добралось.