Омичи засняли настоящее торнадо рядом с городом

Однако часть гнева погоды осталась за городом.

Так близ села Одесское омичи сумели заснять самое настоящее торнадо. Воронка, в лучших традициях видео, заснятых в Долине смерчей в США, поднял настоящую пыльную бурю и не на шутку напугала очевидцев.