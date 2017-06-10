В День России в Новосибирске перекроют центр города и часть левобережья

12 июня центр мегаполиса и часть левого берега будут закрыты для транспорта.

С 8 утра и до 6 вечера перекроют улицу Депутатскую от Красного проспекта до Серебренниковской.

С 10 утра и до полудня нельзя будет проехать по Восходу, Вокзальной магистрали, Октябрьскому и Димитровскому мостам, Немировича-Данченко, Станиславского, площади Труда и Энергетиков.

На все время ограничения движения будут установлены знаки и информационные щиты.