Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Это норма: пять мифов о сексе
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров
Брэд Питт и Тильда Суинтон на премьере фильма «Окча»
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
26-летняя Нюша и ее 37-летний жених сыграют свадьбу на Мальдивах
«Украинская катастрофа»: чешский дипломат предупреждает Европу
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
14События недели в фотографиях
07:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В День России в Новосибирске перекроют центр города и часть левобережья

Желающим посетить праздничные мероприятия, посвященные Дню России, стоит продумать свой маршрут заранее.

12 июня центр мегаполиса и часть левого берега будут закрыты для транспорта.

С 8 утра и до 6 вечера перекроют улицу Депутатскую от Красного проспекта до Серебренниковской.

С 10 утра и до полудня нельзя будет проехать по Восходу, Вокзальной магистрали, Октябрьскому и Димитровскому мостам, Немировича-Данченко, Станиславского, площади Труда и Энергетиков.

На все время ограничения движения будут установлены знаки и информационные щиты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рабочего насмерть завалило грунтом на стройке в Новосибирске
Сборная России сыграла вничью с Чили в контрольном матче
WSJ рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
МОК включил в программу Олимпиады-2020 15 новых дисциплин
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь