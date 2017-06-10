В День России в Новосибирске перекроют центр города и часть левобережья
Желающим посетить праздничные мероприятия, посвященные Дню России, стоит продумать свой маршрут заранее.
Желающим посетить праздничные мероприятия, посвященные Дню России, стоит продумать свой маршрут заранее.
12 июня центр мегаполиса и часть левого берега будут закрыты для транспорта.
С 8 утра и до 6 вечера перекроют улицу Депутатскую от Красного проспекта до Серебренниковской.
С 10 утра и до полудня нельзя будет проехать по Восходу, Вокзальной магистрали, Октябрьскому и Димитровскому мостам,
На все время ограничения движения будут установлены знаки и информационные щиты.