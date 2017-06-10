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07:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимские вандалы вырвали из земли уличные тренажеры

Неприятный инцидент случился на улице Рихарда Зорге.

Неизвестные вандалы из Уфы вырвали из земли тренажеры в лесном массиве по улице Рихарда Зорге. В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что хулиганы орудовали в сквере «Уфимские липы».

Тренажеры установили в «Уфимские липы» совсем недавно — осенью 2016 года. Однако меньше чем за год хулиганы успели испортить спортивные тренажеры.

— Администрация Уфы просят всех жителей бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы увидели хулиганов — немедленно сообщайте в полицию, — обратились к жителям на сайте уфимской администрации.

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