Уфимские вандалы вырвали из земли уличные тренажеры

Неизвестные вандалы из Уфы вырвали из земли тренажеры в лесном массиве по улице Рихарда Зорге. В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что хулиганы орудовали в сквере «Уфимские липы».

Тренажеры установили в «Уфимские липы» совсем недавно — осенью 2016 года. Однако меньше чем за год хулиганы успели испортить спортивные тренажеры.

— Администрация Уфы просят всех жителей бережно относиться к муниципальному имуществу. Если вы увидели хулиганов — немедленно сообщайте в полицию, — обратились к жителям на сайте уфимской администрации.