По Омской области пронесся смерч

Уникальное для Омской области природное явление произошло вчера во время непогоды в регионе. Напомним, бушевал страшный ливень, сильный ветер, гроза и град. Буйство стихии проявилось также в самом настоящем торнадо, который пронесся по полям Одесского района.

Омичи опубликовали в паблике «Омск Live» видеозапись и фотографии, на которых запечатлено довольно впечатляющее зрелище — самый настоящий торнадо.