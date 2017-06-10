По Омской области пронесся смерч
В соцсетях появились видеоролики и фотографии торнадо.
В соцсетях появились видеоролики и фотографии торнадо.
Уникальное для Омской области природное явление произошло вчера во время непогоды в регионе. Напомним, бушевал страшный ливень, сильный ветер, гроза и град. Буйство стихии проявилось также в самом настоящем торнадо, который пронесся по полям Одесского района.
Омичи опубликовали в паблике «Омск Live» видеозапись и фотографии, на которых запечатлено довольно впечатляющее зрелище — самый настоящий торнадо.
Судя по снимкам и видеозаписям, диаметр воронки не меньше 3−5 метров. Как поясняет автор ролика, редкое явление произошло неподалеку от села Одесское. Отметим, смерчи не свойственны нашему климату, но судя по всему, сибирский климат существенно меняется.
Напомним, вчера погода удивила омичей крупным градом, ливнем невероятной силы, шквалистым ветром и мощной грозой.