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08:00 (мск), источник: ТАСС

В США возможность пообедать с миллиардером Баффеттом продана на аукционе за $2,6 млн

Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Право обеда с американским инвестором Уорреном Баффеттом продано в пятницу вечером на ежегодном благотворительном аукционе в США за более чем $2,6 млн. Как сообщило агентство Associated Press (АP), победитель торгов пожелал остаться неизвестным.

Аукцион, устраиваемый самим миллиардером уже в 18-й раз, проходил в режиме онлайн на интернет-площадке eBay. Победители торгов традиционно получают возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие их вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности более $24 млн.

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«Каждый, кто испытал на себе заботу Glide, начинает верить в добрые дела», — приводит АP слова инвестора. Как рассказал Баффетт, он занялся сбором средств для этой благотворительной организации благодаря своей жене Сюзан, которая работала добровольцем в Glide Foundation до своей кончины в 2004 году.

В прошлом году выручка от аукциона принесла рекордные $3,45 млн. В 2015 году китайская компания Dalian Zeus Entertainment выложила за шанс побеседовать с Баффеттом в ресторане $2,34 млн.

Баффетт устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка, победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам 86-летнего инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.

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