В США возможность пообедать с миллиардером Баффеттом продана на аукционе за $2,6 млн
Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города
Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города
Аукцион, устраиваемый самим миллиардером уже в 18-й раз, проходил в режиме онлайн на
«Каждый, кто испытал на себе заботу Glide, начинает верить в добрые дела», — приводит АP слова инвестора. Как рассказал Баффетт, он занялся сбором средств для этой благотворительной организации благодаря своей жене Сюзан, которая работала добровольцем в Glide Foundation до своей кончины в 2004 году.
В прошлом году выручка от аукциона принесла рекордные $3,45 млн. В 2015 году китайская компания Dalian Zeus Entertainment выложила за шанс побеседовать с Баффеттом в ресторане $2,34 млн.
Баффетт устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре
Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.