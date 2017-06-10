Южноуральская ГИБДД проводит рейды по проверке тонировки машин
К административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ уже привлечены 248 водителей.
К административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ уже привлечены 248 водителей.
Госавтоинспекция Челябинской области проводит специальные рейды по проверке тонировки машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
К административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ уже привлечены 248 водителей, по части 1 статьи 19.3 — восемь, трое из которых арестованы.
В сообщении
Степень тонировки автомобильных стекол определяется с использованием сертифицированного диагностического оборудования.
«Водители привлекаются к административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП, им выдается требование на незамедлительное растонирование стекол. Если же следует отказ, то составляется материал по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), нарушитель доставляется в суд для разбирательств», — отмечается в
Добавим, санкция статьи предусматривает административный арест до 15 суток.