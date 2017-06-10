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09:04 (мск), источник: dostup1.ru

Южноуральская ГИБДД проводит рейды по проверке тонировки машин

К административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ уже привлечены 248 водителей.

Госавтоинспекция Челябинской области проводит специальные рейды по проверке тонировки машин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

К административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ уже привлечены 248 водителей, по части 1 статьи 19.3 — восемь, трое из которых арестованы.

В сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону отмечается, что мероприятия по профилактике нарушений требований технического регламента в части светопропускания стекол будут проводиться на регулярной основе.

Степень тонировки автомобильных стекол определяется с использованием сертифицированного диагностического оборудования.

«Водители привлекаются к административной ответственности по части 3 статьи 12.5 КоАП, им выдается требование на незамедлительное растонирование стекол. Если же следует отказ, то составляется материал по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), нарушитель доставляется в суд для разбирательств», — отмечается в пресс-релизе.

Добавим, санкция статьи предусматривает административный арест до 15 суток.

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