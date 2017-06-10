На рыбном фестивале в Казани повара приготовят тысячу литров ухи

В Казани с 16 по 22 июня пройдет гастрономическая рыбная неделя, которая откроется фестивалем «Фишка». Кулинарный праздник состоится на территории Центра семьи «Казан» 16 и 17 июня. На протяжении двух дней 15 городских предприятий питания будут готовить уху и другие блюда из рыбы, выращенной в наших республиканских рыбных хозяйствах. Гости фестиваля смогут попробовать блюда из стерляди, карпа и форели.

Для посетителей фестиваля откроется лекторий, где будут проходить мастер-классы по приготовлению блюд из рыбы и морепродуктов, лекции по здоровому питанию. Повара научат участников праздника, как красиво оформлять и подавать рыбные блюда.

В завершение фестиваля 17 июня известный телеведущий Оскар Кучера и шеф-повар Максим Огуреев приготовят 1 тыс. литров «Большой Казанской ухи» в огромном котле на открытом огне. Все желающие смогут попробовать рыбный суп.