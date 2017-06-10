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09:15 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В пяти регионах Сибири МЧС объявило предупреждение из-за ветра, града и гроз

Среди них — Красноярский край.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям предупредили о возможных сильных порывах ветра. В ведомстве отмечают, что существует повышенная пожарная опасность, если порывы ветра усилятся.

Сильный ветер до 27 метров в секунду, дожди, грозы и град в ближайшие дни могут быть причиной ЧС в 5 регионах Сибири — в Алтайском и Красноярском краях, республике Алтай, Омской и Кемеровский областях. Данные об этом накануне, 9 июня, сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС России.

«По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Кемеровской областях, Республике Алтай ожидается ветреная погода с усилениями ветра до 25−27 м/с. Прогнозируются также дожди, грозы, град. На основе неблагоприятного комплекса погодных условий сотрудники МЧС России предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня», — сказано в официальном сообщении ведомства.

Представители министерства также отметили, что сильные порывы ветра могут повлиять на повышение пожарной опасности, а также возможность возникновения аварий на объектах энергетики. Дожди могут стать причиной опасного повышения уровней рек и подтопления пониженных участков местности.

В Омске штормовое предупреждение было объявлено утром в пятницу, 9 июня. В городе прошел ливень с градом. Часть улиц с пониженными участками оказались затоплены на глубину до 1 метра, зафиксированы обрывы линий электропередачи, сообщает агентство ТАСС.

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