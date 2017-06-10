На северо-западе Челябинска продлили ограничения для троллейбусов

Работы по укладке асфальта на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта планируют завершить к утру среды, 14 июня, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Напомним, ограничение вступило в силу 7 июня. Из-за этого троллейбусы № 14 курсируют по направлению ЧМК — Свердловский проспект — проспект Ленина — ПКиО — проспект Ленина — улица Энгельса — улица Коммуны — Свердловский проспект — ЧМК, а рейсы маршрутов № 12 улица Молдавская — АМЗ и № 15 улица Молдавская — ЧМК.

Добавим, что свободный проезд автотранспорта ограничен на улицах и в других районах Челябинска, в частности, в Ленинском, Советском и Тракторозаводском. А в понедельник, 12 июня, на время праздничного парада в честь Дня России временно перекроют центр Челябинска.