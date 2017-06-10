На северо-западе Челябинска продлили ограничения для троллейбусов
Срок запрета на проезд электротранспорта по Комсомольскому проспекту продлен.
Срок запрета на проезд электротранспорта по Комсомольскому проспекту продлен.
Работы по укладке асфальта на участке от улицы Чайковского до Свердловского проспекта планируют завершить к утру среды, 14 июня, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на
Напомним, ограничение вступило в силу 7 июня.
Добавим, что свободный проезд автотранспорта ограничен на улицах и в других районах Челябинска, в частности, в Ленинском, Советском и Тракторозаводском. А в понедельник, 12 июня, на время праздничного парада в честь Дня России временно перекроют центр Челябинска.