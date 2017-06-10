Казахстанки рассказали, хотели бы они стать токалками

Казахстанцы по-разному относятся к явлению токал в стране. Кому-то эта идея нравится, а другие ее критикуют, передает NUR.KZ.

В Казахстане на сегодня стерто четкое определение токалки. Если некоторые рассматривают ее как вторую жену, то для других мужчин это чаще всего любовница или даже просто содержанка.

На тему «Хотели бы вы стать токал?», а также «Хотели бы вы завести токал?» на улицах Алматы был проведен социологический опрос, позднее опубликованный на канале Youtube. Почти все девушки ответили отрицательно, хотя некоторые даже разоткровенничались на эту тему.

Мужчины же разделились на два лагеря. Некоторые готовы завести токал, когда станут финансово достаточными. Другие же категорически против токалок, считая, что девушка у мужчины должна быть одна.

Напомним, ранее был опубликован опрос на тему «Хотели бы вы стать агашкой?».