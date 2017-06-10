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09:30 (мск), источник: Nur.kz

В Казахстане могут появиться круглосуточные поликлиники

Людей хотят отучить вызывать скорую из-за высокой температуры.

Источник: Nur.kz

Ряд изменений готовит минздрав в сфере оказания скорой медицинской помощи, передает Sputnik Казахстан.

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На сегодняшний день, по информации министерства здравоохранения, в службе скорой медицинской помощи работают 24 самостоятельных станции, 227 отделений скорой медпомощи, из которых 67% находятся в нетиповых зданиях.

Автопарк представляет 2 тысячи 100 единиц специализированных автомобилей, авиапарк — 33 воздушных судна (11 вертолетов и 22 самолета), оснащенность медицинским оборудованием составляет 78%.

В Минздраве проинформировали, что среднее время прибытия «скорой помощи» к пациенту в Казахстане составляет 25 минут. Для сравнения, в странах ОЭСР, а именно в Канаде, этот показатель равняется 5−10 минутам, в Англии и Италии — 8 минут, Турции — 10 минут, США — 12 минут, Австрии, Германии и Литвы — 15 минут.

При этом доля обслуженных вызовов с опозданием составляет 7%. Данный показатель высок в Алматы, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Жамбылской и Карагандинской областях.

«Каждый казахстанец должен…» и новая «скорая».

По информации директора департамента организации медицинской помощи Ажар Тулегалиевой, системная проблема — неравный доступ к скорой медицинской помощи в зависимости от местонахождения пациента.

Так, если ДТП происходит на дорожной трассе, то помощь оказывается поздно.

Другая проблема — недостаточная оснащенность транспортным медицинским модулем, высокий уровень износа санитарного транспорта (51%), неполная автоматизация, отсутствие централизации системы управления вызовов скорой медпомощи, несвоевременность обслуживания вызовов и низкий кадровый потенциал.

На заседании Минздрава был рассмотрен проект нового приказа о правилах оказания скорой медицинской помощи.

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