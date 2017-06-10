Липы на Центральной аллее ВДНХ подсветят с помощью СМС

На ВДНХ организовали умное освещение лип на Центральной аллее. Уникальная система позволяет управлять подсветкой дистанционно. С помощью СМС-команд можно менять цвета и создавать различные сценарии освещения: плавные переливы, волны, радугу, российский триколор, эффект мерцающего огня и многое другое.

Также есть возможность установить повседневный или праздничный режимы и разработать новые световые программы. Подсветка будет работать круглый год.