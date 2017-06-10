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12:24 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Липы на Центральной аллее ВДНХ подсветят с помощью СМС

С помощью СМС-команд можно менять цвета и создавать плавные переливы, волны или эффект мерцающего огня.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На ВДНХ организовали умное освещение лип на Центральной аллее. Уникальная система позволяет управлять подсветкой дистанционно. С помощью СМС-команд можно менять цвета и создавать различные сценарии освещения: плавные переливы, волны, радугу, российский триколор, эффект мерцающего огня и многое другое.

Также есть возможность установить повседневный или праздничный режимы и разработать новые световые программы. Подсветка будет работать круглый год.

Система не навредит деревьям. Каждую липу освещают по два прожектора, расположенных на противоположных точках на расстоянии 1,15 метра от ствола. Это позволяет избежать повреждения корней. Всего для освещения лип установили 136 светильников. Угол рассеивания луча рассчитали таким образом, чтобы световой пучок максимально захватывал крону.

Система управления работает автономно, без участия оператора. Режимы и время работы подсветки программируются заранее. При этом техническая служба ВДНХ может оперативно вмешаться в работу, используя мобильную связь. Для этого на номер контроллера приходит сообщение с нужными командами. Сами светильники защищены от влаги и вандализма.

На ВДНХ всегда уделяли большое значение световым эффектам. Еще в 1954 году архитектор Рудольф Кликс писал в статье, посвященной ВСХВ: «Электрический подсвет зелени придает выставке сказочный, фантастический характер».

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