У челябинских выпускников на ЕГЭ по русскому нашли шпаргалку и телефон

На ЕГЭ по русскому языку зафиксировано два нарушения: наличие мобильного телефона и шпаргалки у школьников, сообщает начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В целом экзамен завершился успешно. ЕГЭ по русскому языку сдали более 13 тысяч выпускников. «Хочется отметить, что русский язык в области сдают выпускники всегда хорошо. У нас всегда много стобалльников по этому предмету, я бы сказала, что мы одни из лидеров по их количеству. Очень надеемся, что и в этом году будут такие же результаты», — рассказывает Елена Тюрина.

С результатами участники экзаменов смогут ознакомиться на официальном портале ЕГЭ не позднее 27 июня.

Впереди экзамен по английскому языку.