Дмитрий Медведев внес в список объектов культурного наследия Казанский кремль

«Перечень дополнен выявленными объектами культурного наследия, которые входят в состав объектов культурного наследия федерального значения — ансамбля Казанского кремля XVI—XVII вв. (г. Казань), расположенных в Великом Новгороде Знаменского собора (1688 г.), Знаменского монастыря XVII—XVIII вв., Юрьева монастыря XII—XVIII вв. », — говорится в документе на сайте кабинета министров РФ.

Помимо Казанского кремля в перечень включена Александровская колонна, расположенная на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, церковь Знамения на Шереметьевом дворе (1704 г.), деревянную Преображенскую церковь в Карелии (1714 г.), торговый дом Московского страхового общества «Боярский двор» и ряд других объектов.