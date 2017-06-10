Повышенные сбросы воды через Волжскую ГЭС вновь продлены

В пресс-службе Волжской ГЭС поясняют, что с 11 по 16 июня 2017 года пропуск воды через Волгоградский гидроузел будет осуществляться в объеме 11 тысяч кубометров. Далее расходы пойдут вниз на 1000 кубометров ежедневно.

20 июня сброс составит 7000 м³/с. С 21 июня по 10 июля средние расходы воды составят 6 — 6,5 тысяч кубометров. Далее режим работы Волжской ГЭС определит Федеральное агентство водных ресурсов после заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада 6 июля 2017 года.

Решение о продлении повышенного сброса воды принято с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки и прогнозируемым Росгидрометом повышенным притоком воды в водохранилища Волжско-Камского каскада в июне 2017 г. Ожидается, что он составит от 22,7 км³ до 30,7 км³ при норме 23,6 км или 113%.