Повышенные сбросы воды через Волжскую ГЭС вновь продлены
Повышенные сбросы вода на Волжской ГЭС продлены Росводресурсами, сообщает ВДТВ.
Повышенные сбросы вода на Волжской ГЭС продлены Росводресурсами, сообщает ВДТВ.
В
20 июня сброс составит 7000 м³/с. С 21 июня по 10 июля средние расходы воды составят 6 — 6,5 тысяч кубометров. Далее режим работы Волжской ГЭС определит Федеральное агентство водных ресурсов после заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ
Решение о продлении повышенного сброса воды принято с учетом складывающейся водохозяйственной обстановки и прогнозируемым Росгидрометом повышенным притоком воды в водохранилища
Такие режимы сброса позволят максимально обводнить