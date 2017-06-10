После урагана омичи стали находить по всему городу оторванные номера машин

Так, омичи по всему городу стали находить регистрационные номера автомобилей. Почти все они оторваны сильным ветром либо смыты мощными потоками воды.

Сейчас практически каждый паблик в соцсети «ВКонтакте» изобилует фотографиями найденных омичами номеров. При этом омичи ведут себя более чем благородно — никто не требует за возврат денег.