После урагана омичи стали находить по всему городу оторванные номера машин
Очередное подтверждение страшной силы урагана, обрушившегося вчера на Омск.
Очередное подтверждение страшной силы урагана, обрушившегося вчера на Омск.
Так, омичи по всему городу стали находить регистрационные номера автомобилей. Почти все они оторваны сильным ветром либо смыты мощными потоками воды.
Сейчас практически каждый паблик в соцсети «ВКонтакте» изобилует фотографиями найденных омичами номеров. При этом омичи ведут себя более чем благородно — никто не требует за возврат денег.