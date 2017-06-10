Венеция придумала новый способ ограничить число туристов

Запрет, который, как ожидается, будет утвержден местными властями на этой неделе, помешает превращать исторические здания в туристические объекты. Вместо этого заявки на открытие отелей будут рассматриваться в исключительных случаях. Власти Венеции пошли на такой шаг в соответствии с политикой ЮНЕСКО, поскольку в историческом центре города туристам уже сдаются 25 400 апартаментов.

Это смелое решение для города, который в последнее время обогащается на крупных туристических проектах. Например, в 2015 году в бывшем госпитале открылся отель JW Marriott. Перед этим компания Aman Resorts переделал жилой дом на Гранд-канале, а Hilton превратил бывшую мельницу в самый большой отель Венеции. Даже местный бренд Bauer перестроил монастырь в Палладио в отель Bauer Il Palladio.

Планы властей Венеции, как предполагается, распространятся только на исторический центр. Уточняется, что частным лицам, организующим аренду через Airbnb не запретят деятельность, но создадут для них отдельное ограничительное постановление, передает The Independent.