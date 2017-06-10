В Башкирии родители выпускников записали рэп в подарок детям
Замечательный подарок подготовили для своих детей родители нынешних выпускников школы № 10 города Нефтекамска.
Замечательный подарок подготовили для своих детей родители нынешних выпускников школы № 10 города Нефтекамска.
Они решили поздравить подрастающее поколение с приближающимся окончанием школы задорной
Начинается клип с телефонного звонка, в котором одному из пап сообщают, что дети сдали экзамен, и тут родители начинают совсем не
Клип нефтекамских родителей уже занял достойное место в интернете среди поздравительных номеров от родителей выпускников других регионов страны и начал уверенно набирать просмотры и лайки.