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10:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии родители выпускников записали рэп в подарок детям

Замечательный подарок подготовили для своих детей родители нынешних выпускников школы № 10 города Нефтекамска.

Они решили поздравить подрастающее поколение с приближающимся окончанием школы задорной рэп-композицией. В записи клипа приняли участие больше двух десятков родителей, среди которых, что характерно преобладали мамы, вполне уверенно двигавшие руками, как опытные рэперы в такт своей композиции.

Начинается клип с телефонного звонка, в котором одному из пап сообщают, что дети сдали экзамен, и тут родители начинают совсем не по-взрослому прыгать и радоваться жизни. Бодрым речитативом они сообщают всему миру, за что они любят своих детей и чего они желают им в будущей жизни.

Клип нефтекамских родителей уже занял достойное место в интернете среди поздравительных номеров от родителей выпускников других регионов страны и начал уверенно набирать просмотры и лайки.

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