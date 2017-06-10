В Башкирии родители выпускников записали рэп в подарок детям

Они решили поздравить подрастающее поколение с приближающимся окончанием школы задорной рэп-композицией. В записи клипа приняли участие больше двух десятков родителей, среди которых, что характерно преобладали мамы, вполне уверенно двигавшие руками, как опытные рэперы в такт своей композиции.

Начинается клип с телефонного звонка, в котором одному из пап сообщают, что дети сдали экзамен, и тут родители начинают совсем не по-взрослому прыгать и радоваться жизни. Бодрым речитативом они сообщают всему миру, за что они любят своих детей и чего они желают им в будущей жизни.