Началась экспедиция по сакральным местам Казахстана
Экспедиция по сакральным местам страны стартовала из столицы, передает Tengrinews.kz.
Экспедиция по сакральным местам страны стартовала из столицы, передает Tengrinews.kz.
Экспедиция «Киелi Қазақстан» организована организованная Казахстанским национальным географическим обществом. В путешествии принимают участие 25 человек на 7 внедорожниках.
Рано утром 10-го июня они собрались на площади перед зданием Назарбаев университета, выслушали напутственные слова от
За две недели участники экспедиции побывают в мавзолее
Всего исследователям необходимо осмотреть около 1000 мест, считающихся сакральными.