Началась экспедиция по сакральным местам Казахстана

Рано утром 10-го июня они собрались на площади перед зданием Назарбаев университета, выслушали напутственные слова от вице-президента «Назарбаев Университета» Каната Байгарина и генерального директора казахского научно-исследовательского института Министерства культуры и спорта РК Андрея Хазбулатова и отправились в путь.



За две недели участники экспедиции побывают в мавзолее Жубан-Ана, святилище Теректы, мавзолее Болган-Ана, в окрестностях комплекса Коркыт-Ата, городище Кескен-Куюк-Кала, мавзолее Бегим-Ана, на озере Камбаш. Также они посетят урочища Акмыш, Шеркала, Шакпак-Ата, Кенты-Баба, Султан-Апе, некрополь Бекет-Ата, Мешитбай-Аулие, колодец Тассай. Это первая экспедиция по сакральным местам. Последующие будут «более углубленные».



Всего исследователям необходимо осмотреть около 1000 мест, считающихся сакральными.