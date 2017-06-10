Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Стали известны подробности дела об убийстве участника «Любэ»
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецслужбы РФ показали Киеву, как защищают Крымский мост – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10:50 (мск), источник: 365info.kz

Началась экспедиция по сакральным местам Казахстана

Экспедиция по сакральным местам страны стартовала из столицы, передает Tengrinews.kz.

Источник: 365info.kz

Экспедиция «Киелi Қазақстан» организована организованная Казахстанским национальным географическим обществом. В путешествии принимают участие 25 человек на 7 внедорожниках.

Читайте также
Казахстан внес денежный взнос в фонд ООН по борьбе с терроризмом

Рано утром 10-го июня они собрались на площади перед зданием Назарбаев университета, выслушали напутственные слова от вице-президента «Назарбаев Университета» Каната Байгарина и генерального директора казахского научно-исследовательского института Министерства культуры и спорта РК Андрея Хазбулатова и отправились в путь.

За две недели участники экспедиции побывают в мавзолее Жубан-Ана, святилище Теректы, мавзолее Болган-Ана, в окрестностях комплекса Коркыт-Ата, городище Кескен-Куюк-Кала, мавзолее Бегим-Ана, на озере Камбаш. Также они посетят урочища Акмыш, Шеркала, Шакпак-Ата, Кенты-Баба, Султан-Апе, некрополь Бекет-Ата, Мешитбай-Аулие, колодец Тассай. Это первая экспедиция по сакральным местам. Последующие будут «более углубленные».

Всего исследователям необходимо осмотреть около 1000 мест, считающихся сакральными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Молодые девушки из Шымкента вытесняют с «панели» узбечек
WSJ рассказала о тайных переговорах России и США по Сирии
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Россиянам разрешат прописку на работе
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь