Казахстан внес денежный взнос в фонд ООН по борьбе с терроризмом

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев объявил в Нью-Йорке о решении Казахстана внести 300 тысяч долларов в Трастовый фонд ООН по борьбе с терроризмом, сообщает МИД республики.

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Средства будут направлены на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности на реализацию стратегии в Центральной Азии.

Таким образом, Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта, отмечает МИД.

«Мы рассматриваем данный вклад как часть нашего общего ответа на текущие вызовы в области безопасности в Центральной Азии», — сказал Ашикбаев, который находится в США для участия в заседании Совбеза ООН.

Директор Контртеррористического центра ООН Джехангир Хан поблагодарил правительство Казахстана.