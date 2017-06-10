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10:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан внес денежный взнос в фонд ООН по борьбе с терроризмом

Казахстан внес 300 тысяч долларов на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев объявил в Нью-Йорке о решении Казахстана внести 300 тысяч долларов в Трастовый фонд ООН по борьбе с терроризмом, сообщает МИД республики.

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Средства будут направлены на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности на реализацию стратегии в Центральной Азии.

Таким образом, Казахстан стал первой в регионе страной-донором указанной программы, обеспечив более 10% от финансирования данного проекта, отмечает МИД.

«Мы рассматриваем данный вклад как часть нашего общего ответа на текущие вызовы в области безопасности в Центральной Азии», — сказал Ашикбаев, который находится в США для участия в заседании Совбеза ООН.

Директор Контртеррористического центра ООН Джехангир Хан поблагодарил правительство Казахстана.

Контртеррористический центр ООН был учрежден в 2011 году. Центр обеспечивает поддержку укреплению потенциала государств-членов ООН в имплементации Глобальной контртеррористической стратегии.

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