Казахстан внес денежный взнос в фонд ООН по борьбе с терроризмом
Казахстан внес 300 тысяч долларов на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.
Казахстан внес 300 тысяч долларов на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН.
АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Заместитель главы МИД Казахстана Ержан Ашикбаев объявил в
Средства будут направлены на реализацию глобальной контртеррористической стратегии ООН, в частности на реализацию стратегии в Центральной Азии.
Таким образом, Казахстан стал первой в регионе
«Мы рассматриваем данный вклад как часть нашего общего ответа на текущие вызовы в области безопасности в Центральной Азии», — сказал Ашикбаев, который находится в США для участия в заседании Совбеза ООН.
Директор Контртеррористического центра ООН Джехангир Хан поблагодарил правительство Казахстана.
Контртеррористический центр ООН был учрежден в 2011 году. Центр обеспечивает поддержку укреплению потенциала