Порошенко в субботу запустит «таймер безвиза»

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в субботу, 10 июня, примет участие в мероприятиях по случаю запуска безвизового режима с ЕС, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, в 11:45 Порошенко запустит символический «таймер безвиза» возле Администрации президента.

Вечером, в 20:30 глава государства примет участие в торжественном мероприятии по случаю запуска безвизового режима на Европейской площади.

Напомним, в воскресенье, 11 июня, начинает действовать безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.