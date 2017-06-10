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12:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону вошёл в топ-10 самых добрых городов России

«Марафон добрых дел» проводит Общественная палата страны.

Общественная палата (ОП) РФ подвела промежуточные итоги экологического Марафона добрых дел и опубликовала рейтинг самых добрых городов, участников и школ страны.

Марафон — всероссийский экологический квест, главная задача которого — закрепить в обществе норму ответственного отношения к природе. В 2017 году организаторы подготовили для участников пять этапов и свыше 40 заданий.

Лучше других с заданиями справились и возглавили рейтинг самых добрых — город Санкт-Петербург, жительница города Химки Елена Баева, которая организовала масштабную акцию по сбору книг в пользу сгоревшей в Плесецке библиотеки, и школа № 422 из города Кронштадта.

В также лидируют малые города Химки и Кронштадт, а также крупные — Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва и Нижний Новгород.

Скосырская средняя школа Ростовской области оказалась на третьем месте по доброте среди 2,6 тысяч российских школ.

Среди участников-дончан и их команд тоже есть лидеры доброты: на третьем месте рейтинга по данным на 10 июня значится Екатерина Северина из школы № 14 Азова, на пятом — Светлана Колесникова из Кагальницкой средней школы № 1. Всего индивидуальных участников — без малого 30 тысяч.

По многочисленным просьбам участников — 83%, акция продлена до 4 ноября, когда и будут подведены окончательные итоги.

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