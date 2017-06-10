Ростов-на-Дону вошёл в топ-10 самых добрых городов России
«Марафон добрых дел» проводит Общественная палата страны.
«Марафон добрых дел» проводит Общественная палата страны.
Общественная палата (ОП) РФ подвела промежуточные итоги экологического Марафона добрых дел и опубликовала рейтинг самых добрых городов, участников и школ страны.
Марафон — всероссийский экологический квест, главная задача которого — закрепить в обществе норму ответственного отношения к природе. В 2017 году организаторы подготовили для участников пять этапов и свыше 40 заданий.
Лучше других с заданиями справились и возглавили рейтинг самых добрых — город
В также лидируют малые города Химки и Кронштадт, а также крупные — Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва и Нижний Новгород.
Скосырская средняя школа Ростовской области оказалась на третьем месте по доброте среди 2,6 тысяч российских школ.
Среди
По многочисленным просьбам участников — 83%, акция продлена до 4 ноября, когда и будут подведены окончательные итоги.