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12:14 (мск), источник: АиФ Черноземье

В Воронеже изменится маршрут пассажирского автобуса № 79

С 15 июня конечной остановкой автобуса будет улица Сельская.

С 15 июня изменится маршрут пассажирского автобуса № 79 «Бульвар Победы — Боровое (ост. «Пер. Ангелиной»), сообщили в пресс-службе мэрии.

По решению властей, маршрут продлили до улицы Сельской.

Движение автобусов будет направлено от остановки «Бульвар Победы» по улицам: В. Невского, Лизюкова, Жукова, Хользунова, Московскому проспекту, улице Плехановской, площади Ленина, улицам Кардашова, К. Маркса, проспекту Революции, улице С. Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Б. Хмельницкого, Н. Быт, переулку Артема, улицам Р. Люксембург, 19 Стрелковой дивизии, Боровской, Электровозной, Планетной, Сельской до остановки «улица Сельская» (площадка для разворота автобусов, улица Сельская, 2ш).

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