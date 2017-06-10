Сделают исключение: с белорусскими правами можно будет работать в РФ

МИНСК 10 июн — Sputnik. Гражданам Беларуси и Евразийского экономического союза не придется получать российские водительские права, для того, чтобы иметь возможность работать на территории Российской Федерации.

Посол России в Беларуси Александр Суриков заявил журналистам, что поправка в новый закон будет принята сначала в виде временного акта, а по выходу Госдумы РФ с летних каникул, как постоянная законодательная норма.

1 июня 2017 года в России вступил в действие закон, по которому иностранным водителям —профессионалам нельзя работать на территории РФ с национальными водительскими правами. Эта норма коснулась всех иностранных граждан, в том числе и СНГ, которые работают в российских компаниях. Белорусские водители, нанимателем у которых числится отечественная транспортная компания, могут по-прежнему ездить по территории России с национальными правами.

«Дума выйдет после летнего периода и примет поправки, исключающие необходимость получать российские права для работы на территории России для граждан стран Евразийского экономического союза, в том числе, конечно, Беларуси», — сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков.

Во время заседания союзного сомина, по словам посла, эта мера будет утверждена в виде временного акта.