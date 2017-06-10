В Омске с помпой прошел очередной «Автозвук»

На парковке у Festival City сегодня, 10 июня, владельцы роскошных авто продемонстрировали возможности своих акустических систем и тюнинга.

Организаторы отметили, что фестиваль в Омске является этапом чемпионата России-2017. Гостей развлекали танцевальные коллективы и DJ, а вовремя конкурса разыгрывались призы.