Госстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в Украине
Разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности. К примеру, в области операций с недвижимостью женщины лишь на немного получают меньше мужчин.
Разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности. К примеру, в области операций с недвижимостью женщины лишь на немного получают меньше мужчин.
КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Средняя зарплата мужчины в Украине в I квартале 2017 составляла 7 тысяч 160 грн, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатного
Отмечается, что за этот период средняя зарплата штатного
Такой разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности.
Например, в области операций с недвижимостью
Наибольший разрыв наблюдается в области финансовой на страховой деятельности 9 тысяч 793 грн средней зарплаты у женщины против 16 тысяч 118 грн средней зарплаты мужчины.
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