Госстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в Украине

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Средняя зарплата мужчины в Украине в I квартале 2017 составляла 7 тысяч 160 грн, что на 27,5% больше, чем средняя зарплата штатного работника-женщины, сообщает Госстатистики.

Отмечается, что за этот период средняя зарплата штатного работника-женщины составила 5 тысяч 612 грн.

Такой разрыв в объеме зарплат не характерен для всех видов экономической деятельности.

Например, в области операций с недвижимостью работники-женщины получают в среднем 5 тысяч 266 грн, что лишь на 257 грн меньше работников-мужчин, в образовательной сфере — 5 тысяч 247 грн, что на 181 грн меньше работников-мужчин.

Наибольший разрыв наблюдается в области финансовой на страховой деятельности 9 тысяч 793 грн средней зарплаты у женщины против 16 тысяч 118 грн средней зарплаты мужчины.