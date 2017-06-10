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12:01 (мск), источник: Ipress.ua

В Чернобыле высадили деревья, способные поглощать радионуклиды

В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения высадили экспериментальные дерева павловнии (Paulownia Clone In Vitro 112), которые способны поглощать радионуклиды.

Источник: Ipress.ua

«Результатом эксперимента будет оценка параметров накопления радионуклидов этим растением на участках с разной степенью радиоактивного загрязнения», — говорится в сообщении на сайте Госагентства по управлению зоной отчуждения.

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Исследования будут проводить в течение следующих 5 лет специалисты ООО «Научный парк ЧЕРНОБЫЛЬ» в сотрудничестве с ДСП «Экоцентр», ГСП «Северная Пуща» и Чернобыльским радиационно-экологическим биосферным заповедником.

По предварительным данным, дерево павловнии за 5 лет достигает до 20 метров длиной и быстрее других растений поглощает радиоактивные элементы, содержащиеся в почве.

Отмечается, что способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы.

Всего было высажено 100 саженцев павловнии на 4 площадках, с учетом состояния радиационного загрязнения и состава почв.

Paulownia Сlonе in Vitro 112 — искусственно выведенный вид павловнии, который характеризуется высокими показателями по темпам прироста, устойчивостью к вредителям, заболеваниям и экстремальных температур.

Напомним, в Чернобыльской зоне уже в первом полугодии 2017 может начать работу первая солнечная электростанция.

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