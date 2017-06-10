В Чернобыле высадили деревья, способные поглощать радионуклиды
В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения высадили экспериментальные дерева павловнии (Paulownia Clone In Vitro 112), которые способны поглощать радионуклиды.
В рамках научного проекта на территории зоны отчуждения высадили экспериментальные дерева павловнии (Paulownia Clone In Vitro 112), которые способны поглощать радионуклиды.
«Результатом эксперимента будет оценка параметров накопления радионуклидов этим растением на участках с разной степенью радиоактивного загрязнения», — говорится в сообщении на сайте Госагентства по управлению зоной отчуждения.
Исследования будут проводить в течение следующих 5 лет специалисты ООО «Научный парк ЧЕРНОБЫЛЬ» в сотрудничестве с ДСП «Экоцентр», ГСП «Северная Пуща» и Чернобыльским
По предварительным данным, дерево павловнии за 5 лет достигает до 20 метров длиной и быстрее других растений поглощает радиоактивные элементы, содержащиеся в почве.
Отмечается, что способность павловнии концентрировать радионуклиды может быть использована для очистки почвы.
Всего было высажено 100 саженцев павловнии на 4 площадках, с учетом состояния радиационного загрязнения и состава почв.
Paulownia Сlonе in Vitro 112 — искусственно выведенный вид павловнии, который характеризуется высокими показателями по темпам прироста, устойчивостью к вредителям, заболеваниям и экстремальных температур.
Напомним, в Чернобыльской зоне уже в первом полугодии 2017 может начать работу первая солнечная электростанция.