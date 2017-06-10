Определены четыре главных фактора высокой продолжительности жизни
Ученые из Швеции назвали четыре основных фактора, способствующие увеличению продолжительности жизни, пишет Journal of Internal Medicine.
Ученые из Швеции назвали четыре основных фактора, способствующие увеличению продолжительности жизни, пишет Journal of Internal Medicine.
Выводы были сделаны на основе исследования с участием более 60 тысяч человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 45 до 83 лет.
Ученые выяснили, что человеку необходимо по возможности отказаться от сладкого, жирной однообразной пищи и перейти на правильное питание — разнообразное, сбалансированное по содержанию витаминов и минералов.
Еще одно правило — физическая активность. Причем речь не об изнуряющих тренировках в спортзале. Вполне достаточно ежедневной ходьбы со скоростью не менее 4,8 километра в час или поездки на велосипеде со скоростью порядка 16 километров в час, считают ученые.
Среди других важных факторов исследователи выделили отказ от курения и максимальное сокращение количества алкоголя — не более ста граммов спиртного в неделю. Также ученые отмечают, что последние исследования ставят под сомнение пользу для здоровья от употребления совсем небольших порций алкоголя — менее 70 граммов в неделю.