Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: у России не получится обойти Украину
Участники "Поле чудес" рассказали, как шоу обманывает зрителей
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Скандал разгорелся вокруг магазинов Германа Стерлигова
Ольга Бузова пришла на премию «Муз-ТВ» в странном наряде (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Спецслужбы РФ показали Киеву, как защищают Крымский мост – СМИ
"Я что, страшная?": Штурм обнажилась на пляже
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10В тени красоты
11:57 (мск), источник: Российская газета

Определены четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

Ученые из Швеции назвали четыре основных фактора, способствующие увеличению продолжительности жизни, пишет Journal of Internal Medicine.

Источник: РИА "Новости"

Выводы были сделаны на основе исследования с участием более 60 тысяч человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 45 до 83 лет.

Читайте также
Искусственный интеллект предскажет продолжительность жизни по томограмме

Ученые выяснили, что человеку необходимо по возможности отказаться от сладкого, жирной однообразной пищи и перейти на правильное питание — разнообразное, сбалансированное по содержанию витаминов и минералов.

Еще одно правило — физическая активность. Причем речь не об изнуряющих тренировках в спортзале. Вполне достаточно ежедневной ходьбы со скоростью не менее 4,8 километра в час или поездки на велосипеде со скоростью порядка 16 километров в час, считают ученые.

Среди других важных факторов исследователи выделили отказ от курения и максимальное сокращение количества алкоголя — не более ста граммов спиртного в неделю. Также ученые отмечают, что последние исследования ставят под сомнение пользу для здоровья от употребления совсем небольших порций алкоголя — менее 70 граммов в неделю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Президент Болгарии выступил за отмену санкций против России
WSJ сообщила о тайных переговорах России и США по Сирии
Пентагон показал кадры перехвата самолетов США российским Су-27
Reuters: Трамп объявит о новом курсе в отношении Кубы
Северная Корея анонсировала запуск межконтинентальной ракеты
Эрдоган призвал снять блокаду с Катара
МИД Венесуэлы обвинил Меркель в потворстве насилию в стране
Суд отклонил обвинения в коррупции против президента Бразилии
Спорт
РФ — Чили: сборная вселила оптимизм перед Кубком конфедераций Российские футболисты сыграли вничью с Чили, и, пожалуй, это был случай, когда порядок не побил, но неплохо противодействовал классу
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Рейтинг величайших фильмов всех времен: выбор киноманов Журнал Empire опросил 20 000 зрителей и на основе результатов опроса составил список 500 величайших фильмов всех времен. Вашему вниманию — лучшие из лучших: первая десятка рейтинга
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Часы как декоративный элемент интерьера
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Тест: угадайте звезду по татуировке Специально для интересующихся звездами и их жизнью. Примите участие в викторине и попробуйте узнать знаменитостей!
Дети
Елизавета II недовольна воспитанием Джорджа и Шарлотты В британском королевском семействе назревает скандал.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь