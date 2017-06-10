Определены четыре главных фактора высокой продолжительности жизни

Выводы были сделаны на основе исследования с участием более 60 тысяч человек (как мужчин, так и женщин) в возрасте от 45 до 83 лет.

Ученые выяснили, что человеку необходимо по возможности отказаться от сладкого, жирной однообразной пищи и перейти на правильное питание — разнообразное, сбалансированное по содержанию витаминов и минералов.

Еще одно правило — физическая активность. Причем речь не об изнуряющих тренировках в спортзале. Вполне достаточно ежедневной ходьбы со скоростью не менее 4,8 километра в час или поездки на велосипеде со скоростью порядка 16 километров в час, считают ученые.

Среди других важных факторов исследователи выделили отказ от курения и максимальное сокращение количества алкоголя — не более ста граммов спиртного в неделю. Также ученые отмечают, что последние исследования ставят под сомнение пользу для здоровья от употребления совсем небольших порций алкоголя — менее 70 граммов в неделю.