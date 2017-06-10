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13:52 (мск), источник: Ipress.ua

В Донецкой области около 400 тыс жителей не имеют водоснабжения третьи сутки

В пяти районах Донецкой области до сих пор отсутствует централизованное водоснабжение после обстрелов 8 июня.

Источник: Ipress.ua

«По состоянию на 7 ч. 10 июня водоснабжения населению (около 388 тыс. Жителей) в 5 районах области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. М3, а именно: Покровский (178 тыс. Человек, 5 резервуаров — 27 тыс. м3), Селидовський (80 тыс. человек, 6 резервуаров — 7 тыс. м3), Волновахский (50 тыс. человек, 4 резервуара — 16 тыс. м3), Добропольский (50 тыс. человек, 2 резервуара — 2 тыс. м3) и Марьинский (30 тыс. человек, 4 резервуара — 9 тыс. м3) », — говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ..

В частности, как напомнили в ДСНС, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), м3), Великоанадольского (г.. Великоанадольского (г.. Мариуполь).

В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, отметили в ДСНС, добавив, что при почасовой подачи воды возможность обеспечения населения Донецкой водой может составлять 3−4 суток.

При этом в Госслужбе отметили, что решается вопрос о восстановлении электроснабжения в условиях безопасности работников.

Напомним, из-за остановки насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода после обстрела прекращена подача воды из канала Северский Донец — Донбасс на 4 фильтровальных станции.

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