В Донецкой области около 400 тыс жителей не имеют водоснабжения третьи сутки

«По состоянию на 7 ч. 10 июня водоснабжения населению (около 388 тыс. Жителей) в 5 районах области осуществляется почасово с 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. М3, а именно: Покровский (178 тыс. Человек, 5 резервуаров — 27 тыс. м3), Селидовський (80 тыс. человек, 6 резервуаров — 7 тыс. м3), Волновахский (50 тыс. человек, 4 резервуара — 16 тыс. м3), Добропольский (50 тыс. человек, 2 резервуара — 2 тыс. м3) и Марьинский (30 тыс. человек, 4 резервуара — 9 тыс. м3) », — говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям ..

В частности, как напомнили в ДСНС, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе возле села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередач, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода, которая обеспечивает водой три фильтровальные станции на подконтрольной территории, а именно: Карловскую (с. Карловка), м3), Великоанадольского (г.. Великоанадольского (г.. Мариуполь).

В настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, отметили в ДСНС, добавив, что при почасовой подачи воды возможность обеспечения населения Донецкой водой может составлять 3−4 суток.

При этом в Госслужбе отметили, что решается вопрос о восстановлении электроснабжения в условиях безопасности работников.